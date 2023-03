Потери мирового финансового сектора после банкротства SVB оценили в $465 млрд

Капитализация мирового финансового сектора за два дня после банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB) снизилась на $465 млрд.

Как отмечает Bloomberg, самый сильный удар пришелся по региональным американским финансовым организациям — банковский индекс KBW Regional рухнул на 7,7%, что стало самым резким спадом с июня 2020 года.

«Совокупная рыночная стоимость компаний, включенных в MSCI World Financials Index и MSCI EM Financials Index, упала примерно на $465 млрд за пятницу и понедельник», — указывается в заметке.

Уточняется, что калифорнийский банк First Republic стал лидером по потерям в рейтинге MSCI World Financials — его акции упали почти на 73% за три сессии.

Акции европейских банков стабилизировались после резкого падения накануне; исключением стала Credit Suisse Group AG, продемонстрировав спад еще на 4,4% после заявления о выявлении «существенных недостатков» в предыдущей отчетности, пишет Bloomberg.

Сообщается, что индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific упал на 3%; акции японского банковского холдинга Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 6,9%, акции южнокорейской Hana Financial Group — на 3,9%.

Аналитик Bloomberg Intelligence Фрэнсис Чен указывает на то, что для крупных банков Северной Азии в связи с крахом SVB имеет место «минимальный риск внезапного оттока депозитов». Подчеркивается, что сильнее всего в регионе пострадали японские акции. «Это следует за сильным ростом с декабря на фоне признаков того, что Банк Японии поворачивается к ужесточению после нескольких лет ультрамягкой денежно-кредитной политики», — говорится в материале.

В пятницу, 10 марта, департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB, что стало крупнейшим банкротством американской финансовой организации со времени кризиса 2008 года. Два дня спустя, 12 марта, по решению профильного органа штата Нью-Йорк был закрыт Signature Bank.