Правкомиссия одобрила продажу активов Nokian Tyres в РФ компании «Татнефть» за €286 млн

Российская правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку компанией «Татнефть» российских активов Nokian Tyres.

Об этом говорится в сообщении финского производителя шин.

Уточняется, что общая допустимая цена сделки составляет 23,05 млрд руб. «Цена, утвержденная правительственной комиссией России, составит €286 млн», — указывается в пресс-релизе.

В компании отмечают, что по-прежнему сохраняются неопределенности, связанные со сроками сделки, а также с обменным курсом рубля к евро на день платежа. «Окончательное закрытие транзакции зависит, в частности, от успешного завершения проверок на соответствие недавним изменениям в санкциях и переводе денежных средств», — уточняется в сообщении.

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила три ходатайства компании «Татнефть» о приобретении российского бизнеса Nokian Tyres — ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» — 9 марта. Ожидалось, что первоначальная цена сделки составит около €400 млн.

Nokian Tyres объявила об уходе из РФ в середине прошлого года; в октябре стало известно, что компания продает свои российские активы «Татнефти».

Завод финской компании мощностью 17 млн шин в год проработал во Всеволожске более 17 лет. В 2021 году примерно 80% легковых шин Nokian Tyres было произведено в РФ, направление «Россия и Азия» обеспечило около 20% чистых продаж компании.