Преимущества процесса автоматизации бюджетирования

Современное бюджетирование преимущественно проводится в автоматическом режиме. Это дополнительно понижает расходы бизнеса и облегчает сам процесс планирования.
Автоматизация данного процесса осуществляется за счет внедрения различных систем. Управление холдингом на базе 1С - одна из таковых. Причин для автоматизации множество. Например, она необходима при следующих сценариях:
- Компания сокращает свои доходы;
- В бизнесе возникают кассовые разрывы;
- Переформатирование отчетов производится с большими проблемами;
- Эффективность работы оставляет желать лучшего;
- У бизнеса остаются остатки товаров;
Этапы автоматизации бюджетирования
Автоматизация данной составляющей бизнеса проходит в несколько крупных этапов. Последними являются следующие пункты:
- Аудит состояния процессов компании
Данный этап позволяет понять, что в бизнесе конкретно нужно улучшать, где находятся основные проблемы. Впоследствии на основе полученных данных строится вся автоматизация.
- Согласование
Нанятая для автоматизации компания встречается с представителями бизнеса и на основе полученных данных проводит согласование процесса автоматизации бюджетирования. Согласование осуществляется с учетом желаний бизнеса, его бюджета.
- Разработка плана
Разрабатывается конкретная модель по автоматизации бюджетирования. В каждом случае данный процесс уникален, а потому требует индивидуального подхода и проработки.
- Настройка бюджета
Рассматривается бюджет компании, динамика его изменения. Осуществляется план-факт денежного состояния компании и разработка необходимых изменений.
- Настройка бюджетного процесса
Заключительным этапом идет настройка всей автоматизации и необходимых программ. Также в рамках настройки проводится и обучение пользователей бизнеса управлению системой, ее нюансам.
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