Преимущества процесса автоматизации бюджетирования

Современное бюджетирование преимущественно проводится в автоматическом режиме. Это дополнительно понижает расходы бизнеса и облегчает сам процесс планирования.

Автоматизация данного процесса осуществляется за счет внедрения различных систем. Управление холдингом на базе 1С - одна из таковых. Причин для автоматизации множество. Например, она необходима при следующих сценариях:

Компания сокращает свои доходы;

В бизнесе возникают кассовые разрывы;

Переформатирование отчетов производится с большими проблемами;

Эффективность работы оставляет желать лучшего;

У бизнеса остаются остатки товаров;

Этапы автоматизации бюджетирования

Автоматизация данной составляющей бизнеса проходит в несколько крупных этапов. Последними являются следующие пункты:

Аудит состояния процессов компании

Данный этап позволяет понять, что в бизнесе конкретно нужно улучшать, где находятся основные проблемы. Впоследствии на основе полученных данных строится вся автоматизация.

Согласование

Нанятая для автоматизации компания встречается с представителями бизнеса и на основе полученных данных проводит согласование процесса автоматизации бюджетирования. Согласование осуществляется с учетом желаний бизнеса, его бюджета.

Разработка плана

Разрабатывается конкретная модель по автоматизации бюджетирования. В каждом случае данный процесс уникален, а потому требует индивидуального подхода и проработки.

Настройка бюджета

Рассматривается бюджет компании, динамика его изменения. Осуществляется план-факт денежного состояния компании и разработка необходимых изменений.

Настройка бюджетного процесса

Заключительным этапом идет настройка всей автоматизации и необходимых программ. Также в рамках настройки проводится и обучение пользователей бизнеса управлению системой, ее нюансам.

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