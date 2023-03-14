Путин рассказал вертолетостроителям, как им помочь России победить

Владимир Путин в сопровождении вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы Республики Бурятия Алексея Цыденова посетил сегодня входящее в состав холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» АО «Улан-Удэнский авиационный завод».

Стоит заметить что предприятием, функционирующем уже более 80 лет, за всю его историю построено более 8,5 тысяч летательных аппаратов. На текущий момент Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) специализируется на производстве таких вертолетов, как Ми-8АМТ, Ми-171, Ка-226, а также запасных частей к ним, предоставляет услуги по сервисному обслуживанию и обучению летного и технического персонала. Это один из ведущих российских производителей вертолётной техники военного и гражданского назначения.

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Данный авиапромышленный объект является без преувеличения системообразующим для экономики столицы Бурятии. Стоит отметить, что в прошлом году Евросоюзом в отношении него были введены санкции, что по нынешним временам само по себе подчёркивает важность производственной площадки в Улан-Удэ для отечественной авиации, и явно беспокоящий «западных партнеров» высокий экспортный потенциал заводской продукции.

«Предприятие развивается, оно современное, делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, — вы знаете это, — и у нас в стране. И линейка расширяется, что очень здорово. Новые материалы, новые усовершенствованные двигатели, новая авионика — просто прекрасно!», — отметил Владимир Путин в ходе осмотра производственных мощностей. Глава государства посетил цеха агрегатной и окончательной сборки, оценил готовую продукцию, принял доклад управляющего директора завода Алексея Козлова и пообщался с работниками. В частности, президенту продемонстрировали образцы готовой продукции, тренажёр Ми-171А2, модификации винтокрылых машин Ми-171АЗ (разработан для нефтегазовой отрасли) и Ка-226.54 (многоцелевой), агрегаты и фюзеляжи новых моделей.

Представляя президенту Ми-171А3, Алексей Козлов уточнил, что это «новейшее воздушное судно предназначено для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, а также проведения в открытом море поисково-спасательных операций». «При создании Ми-171А3 используются современные материалы и передовые цифровые технологии. Вертолет отвечает потребностям компаний нефтегазового сектора и соответствует всем стандартам безопасности международной ассоциации производителей нефти и газа IOGP. Машина обладает уникальными транспортными возможностями среди офшорных вертолетов — он может перевозить до 24 пассажиров или до 4 тонн груза», — добавил директор предприятия.

Что касается Ка-226Т, представленного Владимиру Путину в исполнении 226.54, то данный вертолет способен выполнять полеты на высотах до 6500 м над уровнем моря, при этом обладает наиболее высокой весовой отдачей в классе. Полезная нагрузка достигает 1500 кг при максимальной полетной массе до 3800 кг. Эта легкая многоцелевая двухдвигательная винтокрылая машина-трансформер построена по модульной схеме и благодаря этому отличается маневренностью и универсальностью.

Особенность вертолета — использование концепции «летающего шасси». Прямо за кабиной пилотов предусмотрена возможность размещения подвесных модулей различного оснащения, что дает возможность эксплуатанту иметь один вертолет-носитель для разных, так сказать, случаев жизни. Заменить модуль за полчаса могут всего четыре техника.

«В обновленном вертолете модернизирована колонка несущих винтов, внедрен механизм складывания лопастей, что очень востребовано, например, в корабельной версии винтокрылой машины. Компактный вертолет может выполнять полеты над обширной водной поверхностью и беспрепятственно базироваться на корабле», — пояснили в пресс-службе «Вертолетов России».

ОПК работает на победу

После знакомства с летательными аппаратами Владимир Путин уделил время непосредственному общению с коллективом У-УАЗа. Например, инженер-конструктор Максим Шатов спросил президента о том, как простые граждане, работники авиационного завода, в текущей геополитической ситуации могут помочь победить нашей стране и принести мир в каждый дом. «Вы знаете, для того чтобы попробовать ответить на Ваш вопрос, мне придётся всё-таки начать с причин того, что происходит. Я постараюсь здесь особенно не вдаваться в историю, но всё-таки без этого не получится полноценного ответа», — заметил глава государства.

Он, помимо прочего, указал, что после развала СССР основания для противостояния с западным миром на первый взгляд исчезли. Однако на практике собственные геополитические интересы для Запада оказались гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом. В силу чего началось «давление», чтобы «раскачать» уже Россию. «Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию, наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе. Это же всё мы проходили. Теракты внутри страны – это же всё на наших глазах было. По периметру начали работать активно. И особая роль, конечно, здесь уделялась Украине», — заявил Владимира Путин.

По его словам, принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада в этой стране произошёл государственный переворот. «Мы же опирались не просто на русскоязычное население — там вся страна русскоязычная, по сути дела, — опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались. Конечно, компактно они проживали и проживают на юго-востоке Украины. Но после 2014 года началось просто физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией: общественных деятелей, журналистов убивали на улицах. Давайте вспомним, что произошло в Доме профсоюзов в Одессе, когда людей заживо там сжигали, понимаете. Возникла проблема Крыма — и мы не могли крымчан не поддержать. Потом возникла проблема Донбасса тоже. Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнёров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали — прямо, публично об этом, не стесняясь, говорят. И всё это привело к сегодняшней ситуации», — посетовал президент.

Он почеркнул, что, если для наших оппонентов дело состоит в улучшении их геополитического положения, то для нас, всё, что происходи — это борьба и за наших людей на Украине, и за существование самой российской государственности, и за создание условий для будущего развития страны.

«В этой связи, отвечая теперь на Ваш вопрос впрямую, я бы сказал, что для того, чтобы приблизить мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность должна быть. И только в этом случае, повторю ещё раз, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда и в этом случае, без всякого сомнения, произойдёт то, к чему мы стремимся и о чём Вы сказали, — и успех, и победа, причём по каждому из направлений, которыми мы сегодня занимаемся. Это первое. Что касается вашего коллектива, то мы уже с этого начали, у вас всё-таки особое предприятие, которое работает и на гражданскую сферу, и на оборонку, причём с 1939 года. Поэтому ваша роль в том, чтобы победа была обеспечена, она особая и очень высокая. Надеюсь на нашу с вами совместную коллективную и эффективную работу», — сказал Владимир Путин.

В данном контексте очень важным оказался другой поступивший от рабочих вопрос. Он касался отсрочек для призывников, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В ответ российский лидер заверил, что Министерством промышленности и торговли уже подготовлен и передан в Министерство обороны список профессий ОПК, по которым попадающим под призыв специалистам будет, возможно, предоставляться отсрочка.

«Тут должен быть баланс. Ведь ОПК работает в интересах Минобороны и в целом силового комплекса. Нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала», — подчеркнул Владимир Путин, добавив, что в оборонном ведомстве скоро примут решение. При этом президент отметил, что в настоящее время многие предприятия ОПК выпускают свою продукцию в три смены, и на них есть нехватка высококвалифицированных специалистов, в связи с чем необходимо обратить внимание на еще несколько моментов — таких, как уровень зарплат сотрудников и предоставление им жилья.