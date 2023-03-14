Реакция властей США на банковскую панику потрясла рынки

Кто не успел...
Говорят, что паника на рынках прекращается тогда, когда начинают паниковать центробанки. А значит – действовать. На этот раз вышло как-то не совсем так.
Панические распродажи банковских акций шли в понедельник третий день подряд. Европейские индексы закрыли день в минус, а американские черпают надежду в том, что уж теперь-то ФРС будет вынуждена остановить подъем ставок.
Говорят, что паника на рынках прекращается тогда, когда начинают паниковать центробанки. А значит – действовать. На этот раз вышло как-то не совсем так.
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