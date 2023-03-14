Россия обнародовала переписку с Данией, Швецией и ФРГ о расследовании по «Северным потокам»

РФ распространила в Совете Безопасности ООН копию переписки с Данией, Швецией и ФРГ относительно расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности», — написал Полянский.

Взрывы на магистралях системы «Северный поток» в Балтийском море произошли в сентября 2022 года, расследованием ЧП занялись Дания, Швеция и Германия. Россия призвала Совбез ООН принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию диверсий, указывая на то, что ее не допускают к процессу.

О том, что переписка, свидетельствующая о нежелании западных стран полноценно сотрудничать с Россией по расследованию взрывов на газовых магистралях, будет продемонстрирована членам Совбеза ООН, Полянский сообщал в пятницу, 10 марта.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По его мнению, Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».