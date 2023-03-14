«Ростех» поставит в регионы 800 тысяч доз монокомпонентной вакцины против кори

Холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщил о начале поставок вакцины против кори для жителей российских регионов.

Уточняется, что вакцинироваться препаратом могут как ранее не привитые и не болевшие, так и не располагающие сведениями о своем вакцинальном статусе граждане. Первая партия препаратов поступит в медучреждения в апреле, сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Холдинг "Нацимбио" до конца года направит в регионы 800 тысяч доз монокомпонентной вакцины против кори производства НПО "Микроген". Поставки будут выполнены по заявкам регионов. Еще свыше 4 млн доз вакцин с коревым компонентом направим в субъекты в течение 2023 года для проведения плановой вакцинации по Национальному календарю профилактических прививок (НКПП). Отмечу, что 372. тыс. доз из этого объема уже доставлено в региональные медучреждения в феврале с опережением графика», — рассказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

Общероссийская вакцинация против кори стартует 3 апреля и продлится до конца 2023 года.

Сообщается, что, помимо коревой вакцины, «Нацимбио» готов произвести и поставить дополнительный объем вакцин против дифтерии, что также предусмотрено поручением Роспотребнадзора. Отмечается, что в ведомстве указали на необходимость иммунизации не менее 95% населения, в первую очередь вынужденных переселенцев, мигрантов и лиц, работающих вахтовым методом.

Холдинг «Нацимбио» — крупнейший поставщик вакцин для НКПП, обеспечивающий до 90% потребности программы в препаратах. В перечень поставок ежегодно входят в среднем 19 видов вакцин отечественных производителей. В мае прошлого года сообщалось, что «Нацимбио» заключил с Институтом стволовых клеток человека соглашение о создании комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции.