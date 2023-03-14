ОПК Вооружения Сергей Шойгу

Шойгу предложил удвоить объёмы производства высокоточных ракет

14 марта 2023, 16:14
t.me/mod_russia

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил удвоить объёмы производства высокоточных боеприпасов.

Как передаёт РИА новости со ссылкой на информацию российского военного ведомства, министр провёл 14 марта рабочее совещание с руководством Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и профильных органов военного управления на одном из предприятий корпорации в Подмосковье.

Министру продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения. Были представлены запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения.

Шойгу при этом отметил, что Корпорация достойно выполняет гособоронзаказ. Однако, даже с учётом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения. Глава Минобороны также подчеркнул, что у предприятия есть все необходимые резервы для успешной работы.

«Это и высококвалифицированные специалисты, и производственные мощности. Поэтому задача жёсткая, но выполнимая», – подчеркнул Шойгу.

Кроме того, он добавил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производство.

«Продемонстрированные предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», – заявил министр обороны.

Как ранее писал «Эксперт», 4 марта Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск заслушал доклады своих заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. Отдельное внимание глава Минобороны уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск.