Справедливороссы анонсировали план новой деофшоризации

Законопроект, направленный на продолжение деофшоризации российской экономики, разработала фракция «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме. Как следует из заявления заместителя руководителя фракции Андрея Кузнецова, опубликованного 14 марта на партийном сайте, документ подготовлен по мотивам поручения президента РФ правительству относительно искоренения «офшорных зависимостей, которыми страдает наша экономика».

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Проект закона направлен в Правительство.

«Мы предлагаем внести в перечень стратегических системообразующих предприятий основные предприятия с выручкой до 10 млрд рублей, а в сельском хозяйстве с выручкой до четырех млрд рублей, а также с численностью коллектива от четырех тыс. человек или от 1,5 тыс., если речь идет о сельскохозяйственном предприятии. А также сюда относятся предприятия, выполняющие гособоронзаказ», — цитирует политика сайт партии.

Заметим, что скорее всего его слова следует понимать, как «от 10 млрд рублей» и «от четырех млрд» (то есть под критерии законопроекта подпадают предприятия с выручкой не «до», а свыше этих сумм).

В Рейтинге «Эксперт-400» от октября 2022 года нижняя граница объема реализации проходит в районе 50 млрд руб. То есть, в законопроекте справедливороссов речь идет о компаниях не самых крупных. Таковы, например, приличная по размеру сеть частных клиник, ресторанная группа регионального масштаба, индустриальный производитель продукта питания, серьезный производитель обуви.

Андрей Кузнецов пояснил и причины, по которым разработан законопроект. И как можно понять, это не столько проблема контроля над предприятиями из-за границы, т.е. из офшорных юрисдикций, сколько финансовый вопрос.

Как говорится в заявлении замруководителя фракции, по мнению депутатов СРЗП, деофшоризация экономики — мера на сегодняшний день необходимая, так как наша экономика «отправляет денежные потоки в офшорные дыры».

«Мы говорим о том, что у нас недостаток денег на инфраструктурные объекты ЖКХ, на поддержку граждан, на строительство, на льготы, на повышение пенсий и доходов граждан. И при этом, согласно отчетам Центрального банка, имеем огромную дыру. По прогнозам Центробанка, у нас только за прошлый год был рекордный отток капитала — более 220 млрд долларов. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что до начала специальной военной операции ёмкость офшорных предприятий, по оценкам экспертов, составляла 60 трлн рублей.

«Конечно, это не только средства, это стоимость активов, это ценные бумаги и всё остальное. Но недооценивать такой мощнейший ресурс, такую зависимость, когда такой объем экономики находится за пределами юрисдикции России, в сегодняшних условиях уже не просто ошибка — это уже преступление», — резюмировал он.

«Хочешь поддержку от государства — уходи из офшора»

«Мы давно настаивали на необходимости деофшоризации российской экономики. Нет никаких серьезных экономических обоснований для того, чтобы тормозить процесс деофшоризации. Для начала считаем важным установить критерии для определения системообразующих и стратегических предприятий, которые обязательно должны находиться в юрисдикции России», — заявил агентству ТАСС и сам руководитель фракции Сергей Миронов, один из авторов законопроекта.

А ранее на сайте партии он опубликовал комментарий, в котором упрекнул финансово-экономический блок правительства в том, что он открыто саботирует президентский курс на суверенизацию российской экономики. Глава думской фракции сослался на то, что Минфин подготовил проект постановления правительства о точечном выведении офшорных компаний из-под запрета на предоставление им субсидий из бюджета.

Как напомнил парламентарий, в феврале 2016 годы были приняты поправки в Бюджетный кодекс, которые ввели запрет на получение субсидий и государственных инвестиций для компаний с долей офшоров в капитале более 50%. В ноябре 2021 года был принят новый закон, который ужесточил это требование, распространив его на юрлица с долей офшоров свыше 25%.

«Вывод из этих законодательных ограничений предельно четкий и понятный: хочешь поддержку от государства — уходи из офшора, зачем тебе деньги из казны, когда ты их выведешь за кордон. А теперь господа из Минфина и Минэкономразвития говорят: да плюньте на этот Бюджетный кодекс, оставайтесь в офшорах, а мы вам состряпаем исключение из запрета. На каких основаниях? Чего-нибудь придумаем — и вообще все будет шито-крыто, так как для таких решений не нужна официальная публикация и регистрация в Минюсте», — отметил депутат.

«У либералов из правительства и их друзей из оффшорной аристократии другие, прямо противоположные взгляды и планы, которые они пытаются навязать стране. Это не они будут вкладывать в Россию, а Россия — в них, чтобы потом прибыль утекла за рубеж», — заключил Сергей Миронов.

Комментируя для «Эксперта» законодательную инициативу справороссов, председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза охарактеризовал её весьма позитивно, отметив в то же время, что и право делать те или иные исключения из антиофшорного режима у правительства быть должно.

«Абсолютно разумное и уместное предложение депутатов “Справедливой России” о переводе всех стратегических, системообразующих и производящих оборонную продукцию предприятий в российскую юрисдикцию», — заявил эксперт.

«Конечно, должны быть обоснованные исключения (жизнь всегда богаче любых правил), решения по которым могло бы принимать правительство. Кроме того, такие правила не должны исключать, а лишь устанавливать разумные правила, привлечения прямых иностранных инвестиций (не офшорных) в такие предприятия», — высказал Владимир Гамза свое мнение по поводу слов Сергея Миронова.

Родная гавань должна притягивать не только законодательно

Партнер Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак оценивает скептически и сам законопроект. Во многих стратегических отраслях, отмечает он, уже установлены существенные ограничения на владение со стороны иностранных лиц и требование о согласовании сделок с российскими властями, и эти ограничения совершенствуются и уточняются.

Если же речь идет о фактическом запрете на любое участие иностранных партнеров в стратегических отраслях, то это вряд ли в интересах стратегического развития страны, полагает Андрей Шпак. Это, по его мнению, снизит интерес к инвестициям в российскую экономику и к технологическому партнерству с российскими компаниями со стороны партнеров в дружественных странах, рискуя затормозить экономический рост.

В последнее время предпринимаются исчерпывающие меры по суверенизации отечественной экономики, импортозамещению и поддержке отечественных производителей, а также комплекс мер по деофшоризации и ужесточению контроля над стратегическими компаниями, подтверждает управляющий партнер «КСК Групп» Елена Межуева.

Так, в марте, напоминает она, вступили в силу изменения в Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», которые призваны защитить стратегически важные предприятия от иностранного влияния.

И если в результате изменения соотношения голосов иностранный инвестор получил долю в таком обществе в размере 25% и более, он должен подать ходатайство в правкомиссию о согласовании установления контроля иностранного инвестора над обществом. Такие обязательства возникают, в том числе, в результате получения российским инвестором ВНЖ, гражданства, а также резидентства иностранного государства. При этом правкомиссия имеет право приостановить деятельность компании, лишив ее аккредитации или лицензии.

«На мой взгляд, очень важно выработать объективные критерии и при верном научно-практическом подходе мы получим оптимальную модель, когда крупнейшие системообразующие предприятия защищены от недружественных шагов иностранных инвесторов, государственных и квазигосударственных органов иностранных государств, а это неотъемлемое условие суверенной экономики и независимости от внешнего влияния», — полагает Елена Межуева.

В этой же парадигме, отмечает эксперт, лежат и ограничения по государственной поддержке для компаний, которые работают в оффшорных зонах, ведь для финансирований из государственной казны все капиталы, полученные в результате экономической деятельности в России, должны работать внутри страны.

Преференции регистрации за рубежом, такие как оптимизация рисков, в том числе налоговых, связанных с выводом операционной деятельности и активов за пределы «домашней» юрисдикции, сегодня нивелируются за счет антироссийской риторики и вероятности негативных последствий от недружественных шагов «третьих лиц». В подобной ситуации, уверена Елена Межуева, намного безопаснее, надежнее и эффективнее укрыться в «родной гавани», сделав ее наиболее комфортной и защищенной для приумножения собственных капиталов.

Сегодня капиталы очень ограничены в своем движении по миру, поэтому офшоры стали не так интересны, отмечает и политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Более того, по его словам, раньше офшорные юрисдикции выступали промежуточной точкой для транзита денег в ЕС, но теперь в ЕС инвестировать опасно: деньги заблокируют и отберут, поэтому схема офшоров не так интересна.

Сейчас, уверен эксперт, нужно инвестировать внутри страны и государство стремится максимально стимулировать этот процесс.

В то же время он замечает, что «рассуждения политических популистов об условиях возвращения капиталов в Россию могут быть различны, но важно понять: мы их не можем заставить и чем меньше давления на инвесторов будет, тем быстрее они вернутся».

Конечно, признает Никита Донцов, нужны и условия для инвестиций и гарантии, в том числе физические гарантии безопасности для предпринимателей и депутаты уже работают над смягчением ответственности за экономические нарушения. Это долгий процесс, но его обязательно надо продолжать, чтобы деньги не утекали из нашей страны и наоборот возвращались. Ведь в условиях, когда мы будем отрезаны от западных инвестиций, нам важно искать новые инвестиционные капиталы. Более того, в России тоже существуют офшорные зоны, например, на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский в Приморье, напоминает политолог.