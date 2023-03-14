Степени и виды обжарки кофе

Наверняка каждый, кто хоть немного интересуется темой кофе, слышал, что его вкус во многом зависит от степени обжарки зерен. Именно благодаря ему каждый кофе имеет свой неповторимый вкус и аромат. Посетив https://kofe-expert.ru/ вы сможете узнать больше о приготовлении кофе.

Для чего нужна обжарка

Начнем с объяснения того, как работает процесс обжарки и для чего он нужен. Обжарка кофейных зерен имеет первостепенное значение для их вкуса, аромата и содержания кофеина. Зеленые кофейные зерна, подвергнутые обжарке, меняют цвет, вкус, запах и плотность. Сырые кофейные зерна имеют такой же химический состав, что и обжаренные зерна. Свой характерный вкус и запах зерна приобретают только в процессе обжаривания. Из обжаренных кофейных зерен можно приготовить чудесный, ароматный эспрессо или любимый кофе с молоком. Для каждого вида кофе адаптирована соответствующая степень обжарки, чтобы раскрыть его наиболее ценный вкус.

Как выглядит процесс обжарки кофе?

Собранные зеленые кофейные зерна необходимо предварительно тщательно очистить.

Затем их бросают в специальную печь и подвергают там высокой температуре, в течение нескольких или нескольких минут, в зависимости от того, какая степень прожарки желательна для зерен.

Для того чтобы обжиг протекал равномерно, зерна крутятся в специальном барабане.

В процессе карамелизации зерна приобретают коричневый цвет и сладковатый привкус.

Печь также испаряет из них воду, благодаря чему их вес уменьшается вдвое, а размеры увеличиваются.

После окончания обжарки важен и этап охлаждения зерен воздухом, на специально предназначенных для этого лотках. Они остаются на них, чтобы углекислый газ мог выходить естественным путем. Короче говоря, чем светлее обжарены кофейные зерна, тем заметнее их кисловатый вкус и натуральный аромат. В случае интенсивной обжарки кофе меняет свой вкус на очень похожий на орехово-шоколадный.

В кофейном мире существует популярный миф о том, что чем больше обжариваются зерна, тем больше в них кофеина. Ничто не может быть более неправильным - все с точностью до наоборот! Это распространенное мнение, вероятно, связано с тем, что кофе более сильной обжарки имеет гораздо более интенсивный вкус, чем кофе легкой обжарки. Однако это не потому, что в бобах больше кофеина.