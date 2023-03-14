Сводка Минобороны: ВСУ несут больше потери в зоне проведения СВО

Минобороны РФ на брифинге 14 марта сообщило, что ВСУ несут большие потери в зоне проведения специальной военной операции.

Как рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, на Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Невское (ЛНР). Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30 и артиллерийская система М777 производства США.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка (Харьковская область). Здесь потери ВСУ составили до 75 украинских националистов, 4 самоходные гаубицы «Гвоздика», 3 автомобиля, боевая машина пехоты и противотанковая пушка МТ-12.

В районе населённого пункта Казачья Лопань (Харьковская область) уничтожена боевая машина РСЗО «Ольха», а в районе населённого пункта Дальнее (ДНР) – украинская боевая машина РЗСО «Ураган». В районах населённых пунктов Доброполье и Клиновое (ДНР) уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка (ДНР) и Успеновка (Запорожская область). Потери ВСУ на этих направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, 3 пикапа, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-20. В Водяном (ДНР) ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений «Южной» группировки войск в районах населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое (ДНР) уничтожено до 150 украинских военнослужащих, 4 пикапа, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и противотанковая пушка МТ-12.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВС РФ уничтожили свыше 40 украинских боевиков, 3 автомобиля, 3 боевые бронированные машины, 2 самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и самоходная гаубица «Акация».

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Красноармейск (ДНР) сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО ВС РФ перехвачено 23 снаряда РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган». Уничтожены 17 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань (Херсонская область), Кременная, Варваровка, Житловка (ЛНР), Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино (ДНР), а также Межирич (Запорожская область).

За всё время проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 401 украинский военный самолёт, 220 вертолётов, 3 418 БПЛА, 412 ЗРК, 8 293 танка и других боевых бронированных машин, 1 057 боевых машин РСЗО, 4 350 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8 924 единица специальной военной автомобильной техники противника.

Ранее «Эксперт» писал, что в сводке Минобороны, которая была озвучена на брифинге 13 марта сообщалось о крупных потерях ВСУ на Донецком и Красно-Лиманском направлениях

