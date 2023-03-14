В Киеве заявили об оперативном тупике и невозможности серьёзного наступления в Донбассе

Офицер ВСУ Валерий Прозапас заявил, что Киев из-за нехватки сил и средств не может себе сейчас позволить серьёзных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик.

«Из того, что я вижу, в Донецкой области ... Вооруженные силы Украины пока не могут себе позволить серьёзных наступательных действий», – сказал он в интервью одному из украинских телеканалов, выдержки из которого публикует РИА Новости.

Как подчеркнул Прозапас ситуация на Донецком направлении с точки зрения боевых действий зашла в «оперативный тупик».

«В Донбассе идут взрывы активности противника, которые оказывают постоянное давление на украинских военных», – резюмировал офицер ВСУ, пояснил, что российские войска имеют успех в Соледаре и Артёмовске (украинское название Бахмут).

Как ранее писал «Эксперт» https://expert.ru/2023/03/10/v-ofise-zelenskogo-anonsirovali-nastupleniya-vsu/, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал дату наступление ВСУ, к которому, по его словам, давно ведётся подготовка.

Сейчас, утверждает он, «украинские военные истощают российскую армию в районе Бахмута». После чего, по словам Подоляка, ВСУ якобы нанесут удар в другом месте. При этом он добавил, что для реализации вышеуказанного сценария Киеву потребуются западные ракеты, а само наступление начнётся через два месяца.

