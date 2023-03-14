В Кремле выразили надежду на то, что «прямая линия» Путина в этом году состоится

В Кремле рассчитывают на то, что в текущем году «прямая линия» президента РФ Владимира Путина будет проведена.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Будем надеяться, что да», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По словам пресс-секретаря главы государства, дата проведения «прямой линии» пока не назначена.

Представитель Кремля допустил, что ее могут совместить с большой пресс-конференцией.

«Форматы востребованные, популярные. Не будем их забывать», — отметил Дмитрий Песков.

В прошлом году традиционная «прямая линия» президента с жителями РФ не проводилась, как и большая пресс-конференция.