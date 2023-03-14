В Кремле заявили, что Запад оказывает на Сербию беспрецедентное давление

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад оказывает на Сербию беспрецедентное давление и в Москве это прекрасно понимают, передаёт РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Россия высоко ценит позицию Сербии, которая является нашим большим другом, передаёт РИА Новости.

«Но мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада за свою позицию, дружественную позицию по отношению к нашей стране, – подчеркнул он. – Мы высоко ценим ту позицию, которую страна до сих пор занимала».

Как отметил Песков, «идеи, отличные от генеральной линии Белграда, не всегда популярны в Сербии и сильно критикуются самими сербами».

«Конечно, самые сложные вопросы на повестке дня наших отношений мы продолжим по-партнерски обсуждать с нашими сербскими друзьями», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал «Эксперт», президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не имеет намерения вступить в НАТО и продолжит придерживаться позиции военного нейтралитета.

Между тем, накануне министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что стране необходимо присоединиться к санкционной политике, направленной против РФ. По его словам, Белград платит «высокую цену» за то, что не вводит антироссийские санкции.

