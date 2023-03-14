В Сбере объяснили, почему проблемы банковской системы США России не грозят

Российская банковская система устойчива, поэтому проблем, которые случились у американских банков, в РФ возникнуть не может, заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. Выступая в Совете Федерации, он подчеркнул, что обанкротившийся американский Silicon Valley Bank не проходил стресс-тесты и не смог получить у местного регулятора необходимую ликвидность, в результате чего был вынужден продавать активы.

Статья по теме: Реакция властей США на банковскую панику потрясла рынки

«Те проблемы, которые случились у них, я думаю, что вот этого произойти в России точно не может. У нас регулятор действует абсолютно по-другому, и в общем-то мы видим, что у нас проблем с банковской системой нет», — цитирует ТАСС Ведяхина.

Он подчеркнул, что в отличие от потерпевшего крах Silicon Valley Bank, российские банки регулярно проходят стресс-тесты.

Неделей ранее глава Сбера Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что банк уже преодолел период убыточности и начал функционировать «в обычном режиме».

Калифорнийский Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. Помимо этого, власти приняли решение закрыть крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

