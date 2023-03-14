Владимир Ефимов: почти 7 млрд рублей вложат в редевелопмент участка в Солнцеве по программе КРТ

Территорию между Боровским шоссе и одноименным проездом в Солнцеве отдадут под редевелопмент. На участке площадью около 5 га возведут жилье по программе реновации, а также общественно-деловые здания. Предварительный объем инвестиций в редевелопмент оценивается в 6,67 млрд рублей. Об этом сообщил 14 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения, опубликованный на сайте правительства столицы.

«На территории площадью 5,3 га запланировано строительство многоквартирных домов по программе реновации. Кроме того, там могут возвести общественно-деловую недвижимость: офисы, магазины, кафе и прочие объекты, где появится более 1,3 тыс. новых рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, речь идет о проекте комплексного развития территории, а общий объем инвестиций оценивается примерно в 6,67 млрд рублей. «Ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 420 млн рублей», — добавил вице-мэр.

Участок, о котором идет речь, расположен вблизи со станцией метро «Солнцево» и имеет прямой выезд на Боровское шоссе. По оценкам мэрии города, на данный момент эта территория используется неэффективно. Здесь расположен пустырь, гаражи, а также автосервис и автомойка.

Общая площадь будущей жилой застройки составит 20,2 тыс. кв. м, а общественно-деловых объектов — 48,5 тыс., уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «На территории разместят магазины, офисы, кафе и рестораны, автомастерские, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки и культурно-досуговые учреждения. Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью до 5,32 тыс. кв. м. Более 0,4 га земли будет отведено под спортивные площадки. Кроме того, на участке планируется построить многоуровневый гараж на 117 машино-мест», — добавил он.

Напомним, программа комплексного развития территорий призвана вовлечь в хозяйственный оборот земли города, которые заброшены или используются неэффективно. По оценкам мэрии столицы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест. Первый такой договор заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент заключено 11 соглашений с инвесторами, по которым в столице реорганизуют два участка бывшей промзоны «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенную стройку в Тропарево-Никулине, заброшенный участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе, а также неэффективно используемую территорию на улице Новая Ипатовка в Коптеве. Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков.