Владимир Ефимов: промышленное производство Москвы в январе выросло на 3%

Промышленное производство Москвы в январе 2023 года выросло на 3,1% по сравнению к аналогичному месяцу прошлого года. Это говорит об устойчивости отрасли к давлению иностранных санкций, сообщил 14 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Рост столичной промышленности подтверждает устойчивость предприятий города к внешнему экономическому давлению. По итогам января 2023 года промышленное производство в Москве выросло на 3,1% по сравнению с январем прошлого года, при этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск на 3,3%», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, росту этого показателя способствует поддержка мэрии столицы: в 2022 году ее получили 400 крупных и средних заводов города.

Отрасль показала положительные результаты и по итогам минувшего года. Так, в 2022 году обрабатывающие заводы столицы нарастили объемы производства более, чем на 10%, напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Существенно вырос выпуск одежды, электрического оборудования. Положительная динамика в этих и ряде других отраслей сохранилась и с начала текущего года», — отметил он.

Как подчеркнул Овчинский, для поддержки промышленников Москвы работают более 20 инструментов системной помощи, а также несколько антикризисных механизмов. Например, предприятия города могут взять субсидию или займы по льготной ставке ниже банковской на закупку оборудования или расширение производства. Мэрия столицы также присваивает предприятиям специальные статусы, которые предоставляет им существенные налоговые льготы.

Всего, по официальным данным, в Москве работает более 3,5 тыс промышленных предприятий, включая 700 средних и крупных. Из них более 200 производят медицинские изделия и столько же — продукты питания.