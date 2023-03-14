Владислав Овчинский: более 13 международных бизнес-миссий организует в 2023 году центр «Моспром»

Промышленники Москвы в 2023 году смогут принять участие более чем в 13 бизнес-миссиях в Саудовскую Аравию, Вьетнам, Малайзию и другие страны, которые готовит центр «Моспром». В их числе выездные мероприятия и онлайн-встречи, в ходе них состоятся переговоры с потенциальными зарубежными партнерами. Об этом сообщил 14 марта руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Московские компании расширяют присутствие своих товаров на рынках дружественных стран. Для поддержки развития внешнеэкономической деятельности центр “Моспром” проведет более 13 бизнес-миссий до конца года», — сказал Владислав Овчинский.

По его словам, принять участие в мероприятиях смогут представители промышленного сектора и агропромышленного комплекса Москвы. «В рамках байерской программы пройдут переговоры с закупщиками и дистрибьюторами из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран. Кроме того, у компаний появится возможность презентовать продукцию на новых рынках: в Сенегале, Малайзии и на Филиппинах», — добавил глава департамента. Всего в текущем году состоится более тысячи переговоров, подчеркнул Овчинский.

Так, первые бизнес-миссии состоятся уже в мае и июне. Выездные программы в Азербайджан и Индию ориентированы на производителей продуктов питания и напитков, а для других промышленников проведут онлайн-переговоры с потенциальными партнерами из стран Юго-Восточной Азии.

Еще одна выездная бизнес-миссия — в Белоруссию — запланирована на лето. Тогда же в онлайн-формате состоятся встречи с байерами из Бахрейна, Кувейта, Омана и Филиппин.

А осенью планируется провести 5 бизнес-миссий для компаний, которые производят промышленное оборудование, и две — для представителей агропромышленного сектора. В их числе переговоры с байерами из стран Латинской Америки, Египта, Сенегала, Азербайджана, Саудовской Аравии, Вьетнама и ЮАР.

Центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Так, его эксперты могут помочь с анализом зарубежных целевых рынков и стратегией выхода на них. А в рамках байерской программы центр бесплатно помогает промышленникам города найти контрагентов и провести с ними переговоры, в том числе в ходе международных выставок и бизнес-миссий. По официальным данным, в 2022 году эти мероприятия помогли московским производителям несырьевой неэнергетической продукции переориентировать экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Подать заявки на участие можно на сайте центра.