Владислав Овчинский: московская фабрика начала поставки мебели в медицинские учреждения

Московская фабрика мебели «8 марта» начала поставки специальной серии мягкой мебели в медицинские учреждения столицы. На данный момент ее продукцией обеспечены две столичные клиники, а объем поставки составил 160 единиц. Об этом сообщил 14 марта руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В прошлом году мебельная фабрика “8 Марта” запустила производство специальной серии мягкой мебели, предназначенной для медицинских учреждений. К настоящему моменту компания поставила в больницы около 160 изделий», — сказал Владислав Овчинский.

Он уточнил, что на данный момент предприятие поставляет клиникам Москвы две модели: кресла и диваны, трансформирующиеся в кровати. Такую мебель используют в медицинских учреждениях для комфорта пациентов, посетителей и медицинского персонала. При этом у новой продукции особое покрытие, которое легко очистить дезинфицирующими средствами в ходе санитарной обработки. «Производитель выбрал подходящую по цвету и свойствам обивку, полностью удовлетворяющую всем установленным требованиям медицинских учреждений», — отметил Овчинский.

Фабрика работает на рынке более 25 лет, но запросы от клиник начала получать недавно. «Предложения на поставку мы формируем по мере поступления. На данный момент в производстве находится очередная партия кресел-кроватей из 120 штук», — уточнил коммерческий директор предприятия Олег Билич. По его словам, модели, поставляемые в медицинские учреждения, уже прошли проверку и зарекомендовали себя положительно, поскольку производятся из материалов высокого качества.

По оценкам мэрии столицы, размещение предприятий в Москве открывает промышленникам большие возможности, такие как крупные рынки сбыта, развитая инфраструктура, а также меры системной поддержки от города. Так, сегодня промышленникам столицы доступно более 20 таких инструментов, включая субсидии и целевые займы.

Кроме этого, власти города активно используют инструмент офсетных контрактов: по их условиям, инвестор открывает на территории Москвы производство, нужное городу, а власти гарантируют ему госзакупки на протяжении нескольких лет по установленной цене. Так, по решению мэра Москвы Сергея Собянина город в ближайшем времени заключит и офсетный контракт на поставку медицинской мебели сроком на 10 лет. Победитель аукциона вложит в локализацию производства не менее 250 млн рублей и начать выпускать более 80 наименований мебели, включая медицинские кушетки, хирургические, лабораторные, перевязочные, смотровые и пеленальные столы и многофункциональные кровати.