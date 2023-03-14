Volkswagen завершит продажу трех «дочек» в России локальным инвесторам до середины года

Автоконцерн Volkswagen планирует завершить продажу трех своих дочерних структур в РФ местным инвесторам до конца первой половины 2023-го.

Об этом говорится в отчете за 2022 год, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в четвертом квартале прошлого года было принято решение о продаже ООО «Фольксваген Банк Рус», ООО «Фольксваген Груп Финанц» и ООО «Фольксваген Финансовые услуги Рус». «Вслед за решением компетентного руководящего органа незамедлительно последовало выполнение плана по продаже, который, как ожидается, будет завершен в первой половине 2023 года», — говорится в пресс-релизе.

В холдинге также рассказали о будущей продаже независимому инвестору дилерских ООО «Порше Руссланд», ООО «Порше Центр Москва» и организации по оказанию финансовых услуг — «Порше Файненшл Сервисес Руссланд». Уточняется, что соответствующая договоренность была достигнута в декабре.

Согласно условиям сделки, Volkswagen может воспользоваться правом обратного выкупа не ранее чем через пять и не позднее чем через десять лет после продажи активов.

Окончательная юридическая передача прав собственности должна быть завершена в течение первого квартала 2023 года.

Volkswagen прекратил производство в России в начале марта прошлого года.