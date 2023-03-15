Акции дня: бумаги «Детского мира» взлетели

Акции ритейлера «Детский мир» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в среду, 15 марта. Котировки выросли на +9,36% до 75,92 рублей за штуку. В течении сессии рост достигал почти 50%, но затем замедлился.

Трейдеры покупали акции при отсутствии ярких корпоративных новостей. В ноябре 2022 года компания заявила о переходе из публичной компании в частную. После этого акции снижались.

«Каких-либо очевидных причин, способных вызвать столь сильный всплеск волатильности в бумагах компании, не наблюдается. В понедельник появилась новость, что управляющий партнер Altus Capital и бывший член совета директоров «Детского мира» Дмитрий Кленов продал весь принадлежащий ему пакет акций ритейлера в размере 10% капитала», - отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов снизился +1,23% до 2262,07 пунктов. Индекс РТС упал на -2,19% до 936,95 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:51 мск составила 72,77 долларов за баррель (-6,04%). Российская валюта слабела– 76,14 руб. за доллар.