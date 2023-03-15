Dow отметил медвежий праздник

Глеб Баранов

15 марта 2023, 10:05

Впервые за полторы недели все основные фондовые индексы США смогли закрыться в плюс. И как бы странно это ни звучало, больше всех вчера были довольны медведи. Они покрывали «шорты», которые только за три дня распродажи банковских акций принесли $2,29 млрд.

Craig Ruttle/AP/TASS