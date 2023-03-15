Вчера Dow смог прервать серию из пяти дней, закрытых в минус. Но фактически американские акции начали отскок еще накануне – после того, как индексы обновили вчера минимумы. На фоне мер по поддержке банков, а также появившейся на рынке идеи скорого отказа ФРС от подъема ставки, медведи стали фиксировать прибыль.
Dow отметил медвежий праздник
Впервые за полторы недели все основные фондовые индексы США смогли закрыться в плюс. И как бы странно это ни звучало, больше всех вчера были довольны медведи. Они покрывали «шорты», которые только за три дня распродажи банковских акций принесли $2,29 млрд.
Craig Ruttle/AP/TASS
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