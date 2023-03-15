Акции «Тинькофф» дрожали от радости, но упали не от смеха

Чистая прибыль TCS Group, головной компании Группы «Тинькофф», в 2022 году по МСФО снизилась до 20,8 млрд руб. с 63,4 млрд руб. в 2021 году, говорится в отчете Группы.

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Исходя из того, что за 9 месяцев Группа заработала 10,1 млрд руб. чистой прибыли, получается, что более половины годового результата получено в последнем квартале года. Похожая динамика наблюдается и у других крупнейших банков.

Годовые результаты «Тинькоффа» только на первый взгляд кажутся слабыми. Для сравнения можно вспомнить Сбер, который в прошлом году сократил чистую прибыль в 4,4 раза. При этом в периоды финансовых и геополитических потрясений Сбер, как крупнейший банк с государственным участием, традиционно получает приток клиентов как физических, так и юридических лиц.

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Уменьшению прибыли TCS способствовало и изменение модели расчета резервов под ожидаемые кредитные потери из-за макроэкономической неопределенности, что привело к дополнительным расходам в 15,1 млрд рублей, говорится в материалах Группы.

При этом чистый процентный доход до вычета резервов в 2022 году вырос на 8,6% до 144 млрд руб., а после вычета резервов — снизился на 31,1% до 76,4 млрд руб.

Кредитный портфель Группы после вычета резервов в целом за прошлый год почти не изменился, составив 606,5 млрд руб., но вырос в последнем квартале на 9%.

Совокупный капитал TCS Group за прошлый год подрос примерно на 17% до 205,8 млрд руб.

Из умеренно негативных факторов стоит отметить увеличение доли просроченной задолженности (NPL, просрочка свыше 90 дней) до 12,1% в 2022 года с 8,6% годом ранее. С учетом сложной ситуации в экономике страны в первом полугодии и агрессивной маркетинговой политики «Тинькоффа», рост просрочки не вызывает удивления. При этом по информации Группы, уровень покрытия NPL резервами на 31 декабря 2022 года составил 141,5% против 131,9% на 31 декабря 2021 года.

Торгующиеся на Московской бирже депозитарные расписки TCS Group отреагировали на публикацию отчетности резким, но непродолжительным ростом волатильности: в среду с 17.15 по 17.35 мск котировки дергались в диапазоне от 2466 до 2550 руб.

День же бумага завершала с потерями около 1,7%, в то время как Сбер снижался на 0,3%, а ВТБ – на 0,6%.

Негативом для инвесторов стало решение менеджмента продлить приостановку выплаты дивидендов. «Приостановка продлена до дальнейшего уведомления в течение финансового 2023 года», — говорится в сообщении Группы.

Кроме того, Группа не стала давать прогнозы на текущий год.

С точки зрения технического анализа, расписки TCS с середины февраля консолидируются на сильной поддержке. Потенциал роста до ближайшего сопротивления составляет около 11%. Пробой же поддержки откроет дорогу на вдвое большее снижение, но это намного менее вероятный сценарий.