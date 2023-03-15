Американские беспилотники собирают разведданные для ударов ВСУ по России — посол РФ в США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов после инцидента с американским беспилотником, который потерпел крушение в акватории Черного моря, назвал недопустимой военную деятельность США в непосредственной близости от границ России.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», — указывается в заявлении Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства России в США.

По словам дипломата, американские БПЛА осуществляют сбор разведывательных данных, которые впоследствии используются Киевом для нанесения ударов по российским силам и территории РФ.

«Зададимся риторическим вопросом: если бы, к примеру, недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско появился российский ударный беспилотник, какова была бы реакция ВВС и ВМС США? Уверен, что действия американских военных носили бы бескомпромиссный характер, не допускающий "прорыва" своего воздушного или морского пространства», — отметил глава российской дипмиссии.

Как заявил посол, Россия исходит из того, что США «воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полеты вблизи российских рубежей».

Он указал на важность того, чтобы линии коммуникации между Москвой и Вашингтоном оставались открытыми. «Россия не стремится к конфронтации и выступает за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран», — подчеркнул Антонов.

Накануне, 14 марта, средства контроля ВКС РФ зафиксировали полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как сообщило российское Минобороны, полет осуществлялся с выключенными транспондерами «с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами».

В оборонном ведомстве рассказали, что в результате резкого маневрирования БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Там добавили, что российские истребители бортовое вооружение не применяли и не вступали с аппаратом в контакт, благополучно вернувшись на аэродром базирования.

MQ-9 Reaper — модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems, пишет ТАСС. Дрон может развивать скорость более 400 км/час, максимальная продолжительность полета — 24 часа. Беспилотник способен нести на себе ракеты класса «воздух — земля», «воздух — воздух» и бомбы с лазерным наведением.

Газета The New York Times со ссылкой на источник из числа высокопоставленных представителей Пентагона, аппарат не был вооружен, он осуществлял разведывательную миссию в 120 км к юго-западу от Крыма. Уточняется, что дрон поднялся в воздух с авиабазы на территории Румынии утром 14 марта. Как правило, подобные разведывательные миссии длятся около 10 часов, рассказал собеседник издания.