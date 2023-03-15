Банки расплатятся за мошенников

Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, согласно которому банки в течение 30 дней после получения соответствующего заявления должны будут в полном объеме возместить гражданам приведённые с их счетов средства, если такой перевод был осуществлен без добровольного согласия клиента.

Статья по теме: ЦБ меняет тактику борьбы с кибермошенничеством

В случае трансграничного перевода оператору дается на возврат уже 60 дней. Единственный вариант избежать расплаты за мошенников — доказать, что клиентом был нарушен порядок использования электронного средства платежа. Документ был внесен в парламент еще осенью 2022 года. Его автор — глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законодательство в банковской сфере становится жестче

Как говорится в пояснительной записке к текущей редакции закона, для улучшения действующих механизмов «антифрода» предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Банк России.

Кроме того, банкам предоставляется право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента, ведь денежные средства у граждан чаще всего похищаются с использованием методов социальной инженерии. То есть лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику, а потом осознает, что делать этого не следовало.

Похоже, что российские власти взяли курс на ужесточение законодательства в данной области. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие указанного законопроекта поспособствует более тщательным проверкам подозрительных переводов физлиц денежно-кредитными организациями.

После вступления закона в силу банки и другие операторы по переводу денежных средств «обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали», отметил спикер нижней палаты парламента. «А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги», — подчеркнул он.

«Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод. Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь», — резюмировал Вячеслав Володин.

Российские банки не сдадутся без боя

Уровень финансового мошенничества в последнее время резко возрос, обратил внимание «Эксперта» генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец. Причем жертвами все чаще становятся не только социально незащищённые граждане, старики и люди с повышенном уровнем доверия к непроверенной информации, но и вполне молодые работающие люди с критическим мышлением.

Мошенники используют все более сложные манипулятивные схемы изъятия средств, указал эксперт. Помимо классических схем финансового мошенничества появилось много разводов с фейковыми рекламными объявлениями, предлагающими товар услугу по заведомо низким ценам. Люди часто на такие предложения соглашаются, необдуманно совершая финансовые операции. Новый закон, безусловно, защитит такую группу людей, но вряд ли сможет навредить мошенникам, поскольку не направлен на прямое снижение уровня финансовой преступности.

Впрочем, как уверен Сергей Житинец, у медали есть и обратная сторона. Банки точно не станут просто так расставаться с собственными деньгами. Этому будет предшествовать борьба, в которой банк постарается привести достаточное количество аргументов в пользу того, что клиент неправильно пользовался приложением и нарушил правила совершения транзакции. Закон законом, но за свои деньги обманутым гражданам все равно придется побороться. Ответственность за возврат средств по таким случаям потребует от банков еще большей оперативности, поскольку за 30 или 60 дней мошенник может десять раз поменяет счета и место пребывания.

Безусловно, это актуальный законопроект, на него ранее возлагалось много надежд, и он поможет в борьбе с мошенничеством, отметил в комментарии «Эксперту» Вадим Ткаченко, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube. Но, как обратил внимание юрист, на практике пока сложно прогнозировать, как закон будет работать, ведь нельзя пока отвергать определенные сбои и недочеты при введении новых правил.

Непонятно также, как будет проводиться проверка на мошенничество, как станет реагировать система. И, конечно, у банков остаются опасения, что все расходы в тех случаях, когда невозможно будет выявить мошеннические схемы и возвращать денежные средства, лягут на их плечи, предположил Вадим Ткаченко. По его мнению, нет сомнений, что новые правила потребуют от банков дополнительного финансирования в связи с расходами на антифрод-системы, программное обеспечение и оплату работы дополнительных специалистов, которые будут все это внедрять. Также открытым остается вопрос, как будут проводиться проверки работы антифрод-систем со стороны регулятора, и как это будет работать с иностранными банками.

Однако для обычных граждан и потребителей банковских услуг принятие данного закона — это хорошая новость. Мошенникам же придется придумывать какие-то другие, более изощренные способы, получения денежных средств, что снизит количество подобных преступлений в нашей стране.