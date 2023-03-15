Бывшая «Сименс Финанс» после перезапуска бизнеса вернулась в лидеры рынка лизинга оборудования

Компания «ДельтаЛизинг» (бывшая «Сименс Финанс»), которая является 100% «дочкой» инвестгруппы «Инсайт» бизнесмена Авета Миракяна, после перезапуска с новым собственников вернулась в список лидеров на рынке лизинга оборудования. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным компании, согласно расчетам по методологии рейтингового агентства «Эксперт РА» к 1 марта 2023 года лизинговый портфель достиг 100 млрд рублей. За полгода с момента перезапуска объем бизнеса достиг 15,6 млрд рублей: за этот период компания заключила 1298 новых договоров лизинга.

По данным проекта CarleasingPro, в феврале этого года «ДельтаЛизинг» занял первое место среди всех компаний в сегменте лизинга оборудования по новым сделкам с долей рынка в 16,6%. Таким образом компания вернула себе лидерство в этом сегменте лизингового рынка.

Компания «ДельтаЛизинг» работает на рынке лизинговых услуг с 1999 года, входит в топ-10 лизинговых компаний России и занимает лидирующие позиции в сегменте лизинга промышленного оборудования. В 2022 году 100% долей участия купила инвестиционная группа «Инсайт». Как отмечали в пресс-службе ИГ, группа сохранила целостность команды и операционной модели и продолжила развитие бизнеса «ДельтаЛизинга» с фокусом на индустриальный сегмент.