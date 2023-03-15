Что развивать в первую очередь – регионы для бизнеса или бизнес для регионов?

Олег Макаров

советник руководителя Росмолодежь, куратор трека Росмолодежь.Бизнес Владимир Чернышев

руководитель экономического направления АНО «Национальные приоритеты» Евгений Трифонов

генеральный директор ООО “Биаса” Алексей Шестоперов

к.э.н., руководитель Дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП, корпорация МСП Вячеслав Грачев

Руководитель по развитию группы компаний "РезидентЪ" (Ярославская обл.)

Какой бизнес-климат в российских регионах сегодня? Эффективны ли меры поддержки предпринимателей? В чем роль молодых предпринимателей?

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