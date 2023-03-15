Что развивать в первую очередь – регионы для бизнеса или бизнес для регионов?

Ответы на эти вопросы эксперты и предприниматели дали в городских лабораториях ВЭБ.РФ в клубе «Молодых экономистов»
Участники:
- Олег Макаров, советник руководителя Росмолодежь, куратор трека Росмолодежь.Бизнес
- Владимир Чернышев, руководитель экономического направления АНО «Национальные приоритеты»
- Евгений Трифонов, генеральный директор ООО “Биаса”
- Алексей Шестоперов, к.э.н., руководитель Дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП, корпорация МСП
- Вячеслав Грачев, Руководитель по развитию группы компаний "РезидентЪ" (Ярославская обл.)
- Максим Ткаченко, Старший управляющий директор, Национальный Центр ГЧП