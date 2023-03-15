«Чубайс приехал»: Володин назвал причину банковского кризиса в США

Во время правительственного часа с участием министра энергетики РФ Николая Шульгинова спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая о том, что сетевое хозяйство в России «после реформы Чубайса осталось разобрано», выдвинул предположение, почему в США случился кризис в банковском секторе. По его словам, это могло быть связано с отъездом из России бывшего гендиректора компании «Роснано».

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«Где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Где? Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке — банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста», — цитирует ТАСС Володина.

Анатолий Чубайс в России занимал посты главы комитета по управлению госимуществом, Минфина, администрации президента России, был также председателем правления «Роснано» и спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года стало известно о его отъезде из России.

