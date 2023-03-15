Генпрокурор обвинил ряд министерств в трате 2 млрд руб. на закупку зарубежных комплектующих

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ряд федеральных министерств использовали выделенные на инвестиции в российское производство средства для закупки иностранной продукции.

«По нашему требованию Минпромторгом приняты меры по возврату почти 2 млрд рублей, выделенных на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, а фактически использованных на закупку комплектующих у иностранных производителей», — сказал Краснов в ходе расширенного заседания коллегии надзорного ведомства, в котором примал участие президент РФ Владимир Путин.

Также генпрокурор рассказал, что по результатам проверки исполнения госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» Минприроды проводит ее корректировку для наращивания добычи и производства в РФ стратегического минерального сырья, большая часть которого ранее ввозилась из-за рубежа. Краснов пояснил, что такие меры способствуют «повышению бюджетной дисциплины, которая, как известно, выступает важной составляющей профилактики коррупционных правонарушений».