Главный акционер Credit Suisse исключил дальнейшие инвестиции в банк

Акции Credit Suisse снизились на 18% на ранних торгах в Цюрихе на фоне заявлений Аммара Аль Худайри, который занимает пост председателя Национального банка Саудовской Аравии — главного акционера швейцарской кредитной организации.

Отвечая на вопрос Bloomberg относительно поддержки Credit Suisse, Аль Худайри исключил возможность дальнейших инвестиций в проблемный актив. «Ответ — абсолютно нет, по многим причинам, помимо самой простой — нормативно-правовой», — заявил он.

Национальный банк Саудовской Аравии, который на 37% принадлежит фонду национального благосостояния королевства, стал крупнейшим акционером Credit Suisse в конце прошлого года после приобретения 9,9% акций швейцарского банка за $1,5 млрд. За последние несколько месяцев Национальный банк Саудовской Аравии потерял около $545 млн, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что капитализация мирового финансового сектора за два дня после банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB) сократилась на $465 млрд. Акции Credit Suisse Group AG продемонстрировали накануне очередной резкий спад после заявления о «существенных недостатках» в предыдущей отчетности, несмотря на то что в целом акции европейских банков стабилизировались после падения в понедельник.

Американский инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший в 2008 году крах Lehman Brothers, в интервью телеканалу Fox Business высказал предположение, что Credit Suisse станет следующим после закрытия американских Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Председатель совета директ оров Credit Suisse Аксель Леманн между тем отв ергает любые предположения о том, что банку потребуется государственная помощь. Исполнительный директор Credit Suisse Ульрих Кернера ранее заявил, что финансовое положение банка является стабильным, и указал на опережение графика по его реструктуризации.