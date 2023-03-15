Инфляционные ожидания россиян резко снизились

Опрос населения инФОМ по заказу Центробанка, проведенный с 1 по 10 марта, показал резкое снижение инфляционных ожиданий россиян. Оценка ожидаемой населением в следующие 12 месяцев инфляции снизилась с 12,2% в феврале до 10,7% в марте. Об этом говорится в материалах Банка России.

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По данным ЦБ, это показатель является минимальным с марта 2021 года, когда инфляционные ожидания составляли 10,1%. Наблюдаемая населением годовая инфляция тоже снизилась: с 15% в феврале до 14,3% в марте, что также является минимумом с марта 2021 года.

В опросах инФОМ принимают участие не менее 2 тыс. россиян 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ.