Кабмин направил 300 млрд рублей на выкуп авиалайнеров у зарубежных лизингодателей

Правительство РФ выделило около 300 млрд руб. на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей.

Статья по теме: Без спроса у «Эйрбаса»

Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, передает «РИА Новости».

«Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей», — цитирует Савельева агентство.

Чиновник отметил, что компания «Аэрофлот» уже выкупила 10 дальнемагистральных лайнеров.

В январе совет директоров «Аэрофлота» представил стратегию развития перевозчика на ближайшие семь лет, в соответствии с которой ежегодный прирост пассажиропотока группы составит 6%. Такой уровень динамики планируется обеспечить в том числе за счет увеличения авиапарка, который к концу 2030 года должен составить 500 самолетов. Уточняется, что 70% лайнеров будут отечественного производства, включая 339 машин, по которым заключено соглашение с ОАК.