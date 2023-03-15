Кабмин выделил 700 млн руб. на бесплатное профобучение россиян c целью трудоустройства в ОПК

Находящиеся в поисках работы россияне смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Кабмин направит на эти цели свыше 700 млн руб., что позволит обучить более 12 тыс. человек.

«Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам — быстрее найти работу», — поясняется в сообщении.

Всем желающим пройти бесплатное обучение с перспективой устроиться на работу в ОПК необходимо будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с конкретным предприятием. Перечень участвующих в программе компаний составит Минпромторг.

Между тем Минпромторг направил Минобороны РФ перечень востребованных работников ОПК призывного возраста, задействованных в выполнении гособоронзаказа, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на службу в 2023 году, передает ТАСС. Поясняется, что при положительном решении оборонного ведомства мера позволит сохранить на местах работников ОПК призывного возраста, не служивших ранее в Вооруженных силах и обладающих наиболее востребованными профессиями.