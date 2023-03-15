«Каждая секунда дорога»: Дерипаска предупредил о «метастазах» от финансовой агонии в США

Метастазы от агонии финансовой системы США пойдут по всему миру и заденут важные для России рынки дружественных стран, поэтому власти РФ должны срочно принять план антикризисных действий на ближайшие месяцы, написал предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

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«Наблюдая за агонией, начавшейся в финансовой системе США, ясно отдаешь себе отчет, что метастазы пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран. В том числе рынки углеводородов, металлов, удобрений, продовольствия. И, конечно, бизнесу и предприятиям Российской Федерации очень важно побыстрее увидеть от наших монетарных властей и правительства совместно с крупнейшими государственными банками план антикризисных мероприятий для того, чтобы рассчитать свои силы на эти ближайшие непростые месяцы», — написал Дерипаска.

По мнению бизнесмена, кризис в США спровоцировали действия Федеральной резервной системы по подъему ставок, и он считает, что важно не повторить этих ошибок.

«Действия как регулятора, так и властей должны быть контрцикличны. Нужно поддержать начавшиеся инвестиции и реструктуризацию экономики, направленную на освоение новых рынков и импортозамещение. И к этому готовиться уже нужно сейчас, немедленно. Каждая секунда будет дорога», — предупредил Дерипаска и подчеркнул, что попытка ничего не делать будет дорого стоить, так как «канарейка в шахте уже сдохла».

Так он прокомментировал слова основателя инвестиционной компании Bridgewater Associates миллиардера Рэя Далио, который назвал банкротство Silicon Valley Bank «канарейкой в угольной шахте» и «ранней динамикой, которая будет иметь эффект домино в венчурном мире и далеко за его пределами». В публикации Bloomberg, на которую ссылается Дерипаска, Далио также заявляет, что мировая экономика вступает в новую эру после того, как центральные банки повысили процентные ставки в прошлом году, чтобы обуздать растущую инфляцию. И теперь, по мнению знаменитого инвестора, «проблемы начнут нарастать в результате сокращения долговых и кредитных рынков».

