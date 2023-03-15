Пекин энергично восстанавливает экономику и открывает границы

Вторая экономика планеты быстро восстанавливается после трехлетней борьбы с коронавирусной пандемией и отказа осенью прошлого года от нулевой терпимости к коронавирусу, сопровождавшейся локдаунами, от которой трясло не только китайскую, но и всю глобальную экономику. Bloomberg обращает внимание на быстрое восстановление потребительских расходов, промышленного производства и инвестиций. При этом следует иметь в виду, что в январе в Китае еще бушевала пандемия и что рост пришелся в основном на один февраль. Розничные продажи в январе-феврале выросли на 3,5% в годовом выражении, по данным Национального статистического бюро КНР, а промышленное производство увеличилось на 2,4%. Существенный рост и инвестиций благодаря властям на местах, которые для ускорения восстановления экономики наращивают финансирование инфраструктурных проектов.

Пекин поставил сравнительно невысокие цели роста ВВП на этот год – около 5%, явно показывая этим, что намерен обойтись без крупных вливаний в инфраструктуру или строительный рынок. Новый премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул, что выполнить поставленные задачи будет трудно и что это потребует «удвоенных усилий». По его словам, Пекин предпочитает в росте, ценах и работах не высокие цифры, а стабильность.

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Еще одним доказательством того, что с восстановлением китайской экономики все более-менее нормально говорит и фактическое открытие границ Поднебесной 15 марта. В этот день возобновилась выдача въездных виз гражданам других государств, желающим посетить КНР. Причем, иностранцы с визами, полученными до 28 марта 2020 года, при условии, что еще не истек срок их действия, смогут приехать в Китай без оформления нового документа.

Тем не менее, эксперты по туризму не ждут массивного наплыва интуристов, соскучившихся за три года по Поднебесной. И тем более не ждут от туризма серьезного вклада в восстановление китайской экономики, потому что даже в лучшие времена, в 2019 году, например, турсектор дал всего лишь 0,9% ВВП КНР.

Тем не менее, возобновление выдачи виз является очень важным решением в морально-психологическом плане. Особенно, если учесть, что не далее как в январе этого года Пекин еще советовал китайским гражданам не ездить за границу.

В официальном заявлении МИД КНР говорится, что районы, открытые для посещения интуристов без виз до пандемии, сохраняют свой статус. К таким безвизовым районам относится, к примеру, южный остров Хайнань, излюбленное место отдыха туристов из России.

Возобновляется завтра и безвизовый въезд в провинцию Гуандун, наиболее экономически развитую и процветающую в стране, жителям Гонконга и Макао.

Возобновляется проведение и международных конференций и мероприятий, таких, как Китайский форум развития, который пройдет в Пекине во второй половине марта; или Шанхайский автосалон, который должен состояться в Шанхае в апреле. В сентябре в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, пройдут очередные Азиатские игры, которые проходят каждые четыре года. Они были перенесены на 23-й год с прошлого года, когда в Китае была сильная вспышка коронавирусной пандемии.

Несмотря на возобновление выдачи виз не все иностранцы смогут приехать в Поднебесную. В список стран, гражданам которым разрешается совершать групповые экскурсии и который недавно увеличился на четыре десятка и сейчас состоит из 60 государств, по-прежнему не входят Япония, Австралия, Южная Корея и США.

В прошлом году китайскую границу в обоих направлениях пересекали всего лишь 115,7 млн раз, из которых на долю иностранцев пришлись всего лишь около 4,5 млн или 3,9%. Для сравнения: в 2019 году пересечений китайской границы было почти в 6 раз больше, 670 млн, из них на долю иностранцев пришлись 97,7 млн 14,6%.