Кредитование ИП: основные особенности

Однако надо учитывать, что наемный работник в любой момент может быть уволен, вследствие чего у него возникнут проблемы с возвратом долга. Ввиду данных особенностей сопоставлять физлиц и ИП в качестве заемщиков нельзя, поскольку кредитные учреждения предлагают им разные финансовые продукты.

Взять кредит для ИП могут как опытные бизнесмены, стабильно получающие большие доходы, так и новички в бизнесе, только планирующие открыть свое дело. Для покрытия возможных убытков во втором случае банки требуют предоставить залог.

Виды кредитных продуктов для ИП

Поскольку индивидуальный предприниматель занимается бизнесом, он привлекает заемные средства для его развития. Благодаря этому ИП получает возможность покупать коммерческую недвижимость, производственное оборудование, специальную технику, выплачивать зарплату своим сотрудникам, а также выполнять свои обязательства по подписанным договорам и заключенным сделкам.

При этом у ИП должен иметься четкий бизнес-план, содержащий график выплат для своевременного погашения кредита. Банковские организации предоставляют индивидуальным предпринимателям обширный спектр услуг, в состав которых входят следующие виды кредитов:

на открытие дела с нуля;

на пополнение оборотных средств;

на аренду площадей или покупку производственного оборудования (целевые кредиты);

овердрафт – предоставление краткосрочных кредитов на условиях кредитной линии;

кредиты под залог движимого и недвижимого имущества.

Условия, которым должен соответствовать потенциальный заемщик

Чтобы получить кредит для индивидуального предпринимателя в банке, физическое лицо должно иметь соответствующий статус. Самозанятые граждане к ИП не относятся. В некоторых кредитных учреждениях им предлагаются отдельные кредитные продукты. Главные требования, предъявляемые к ИП банками, таковы:

возраст заемщика должен составлять от 21 года до 65 лет (иногда – от 18 до 75 лет);

стаж работы в качестве ИП должен составлять не менее трех месяцев;

наличие постоянной регистрации в том регионе, где ведется бизнес или работает банк.

Еще одно важное требование заключается в отсутствии у ИП задолженности перед другими банковскими учреждениями. При соблюдении всех перечисленных условий проблем с получением кредита не возникает.