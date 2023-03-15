Культурный Weekend: в Москве пройдёт ярмарка современного искусства ART RUSSIA и спектакль Нового Театра “Лубянский Гримёр”

С 30 марта по 2 апреля гости и жители Москвы смогут насладиться насыщенной программой культурных мероприятий. Начать день можно с посещения крупнейшей в стране ярмарки современного искусства и форума ART RUSSIA / АРТ РОССИЯ 2023 в Гостином дворе, где будут представлены работы более 50 художников и скульпторов из России. Закончить насыщенный день гости, купившие билеты на ярмарку, смогут посещением иммерсивного спектакля Нового Театра “Лубянский Гримёр” в знаменитом особняке Салтыковых-Чертковых.

Устроить себе культурный уикенд можно по приятной цене, так по промокоду "ART RUSSIA" каждый посетитель выставки получит скидку 15% на спектакль “Лубянский Гримёр”.

Ярмарка современного искусства и форум ART RUSSIA

Ярмарка современного искусства ART RUSSIA, организованная искусствоведом и куратором Елизаветой Фроловой и Корпорацией «Синергия», представит широкую коллекцию работ современных художников, скульпторов, фотографов и других деятелей искусства.

В рамках арт-форума выступят больше 100 ведущих представителей российского арт-сообщества, эксперты будут обсуждать ключевые темы отрасли: растущую роль искусственного интеллекта, монетизацию работ начинающих и состоявшихся художников, развитие искусства в регионах.

Лубянский Гримёр

В уникальных интерьерах старинного дворянского особняка проходит иммерсивный спектакль по мотивам произведений Николая Лескова "Тупейный Художник". Внутри особняка одновременно разворачиваются два захватывающих сюжета. Один из них - это легенда о любви, верности, страданиях и подвиге талантливого художника и его прекрасной возлюбленной - крепостной актрисы. Другой - это история рождения русского профессионального театра, рассказанная от лица тех, кто его создавал.

Постановка проходит в иммерсивном формате, позволяя гостям рука об руку следовать за героями спектакля, следя за захватывающим действом и совершая путешествие по великолепному особняку.