Минфин и МИД РФ выступили за приостановку налоговых соглашений с недружественными странами

Министерство иностранных дел и Министерство финансов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением приостановить действия соглашений об избежании двойного налогообложения России с недружественными государствами.

Как отмечается в пресс-релизе Минфина, в отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические санкции, что является нарушением норм международного права и дает Москве основания для ответных мер.

«В связи с этим Минфин и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры», — указывается в сообщении.

Уточняется, что действие договоренностей предлагается приостановить «до восстановления нарушенных прав России».

В случае принятия инициативы применение пониженных ставок в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений, будет приостановлено с момента издания указа, пояснили в ведомстве.

До сих пор речь о полной приостановке налоговых соглашений с недружественными странами не шла, отмечает «Интерфакс»; Москва реагировала на соответствующие действия со стороны контрагентов. В частности, было приостановлено соглашение с Латвией, которая первой приняла такое решение.