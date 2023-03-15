Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры на 82 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 81,982 млрд рублей при суммарном спросе в 128,626 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 38,841 млрд рублей с датой погашения в 2032 году и на 35,873 млрд рублей — с погашением в 2041-ом, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, были проданы на 7,268 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 38,841 млрд рублей при спросе 65,233 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 38,178 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 95,1682% от номинала, что соответствует доходности 10,56% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 95,0836% от номинала, что соответствует доходности 10,57% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на 35,873 млрд рублей при спросе в 48,252 млрд рублей. Выручка от размещения составила 26,792 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 72,7582% от номинала, что соответствует доходности 10,76% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 72,639% от номинала, что соответствует доходности 10,77% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 15 марта, были проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года на общую сумму 7,268 млрд рублей по номиналу при спросе 15,141 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 95,2996% от номинала, что соответствует доходности 3,06% годовых. Выручка от аукциона составила 6,927 млрд рублей при цене отсечения 95,05%, что соответствует доходности в 3,09% годовых.

