Минобороны КНР сообщило о морских учениях России, Ирана и Китая

Военно-морские силы России, Китая и Ирана проведут совместные морские учения в акватории Оманского залива.

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Об этом сообщает Министерство обороны КНР. Отмечается, что в учениях «Узы безопасности — 2023» (Security Bond-2023), которые стартуют 15-го и закончатся 19 марта, будут принимать участие и другие страны.

«С 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, России и других государств проведут в Оманском заливе совместные морские учения Security Bond — 2023», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского оборонного ведомства.

Поясняется, что учения «помогут углубить практическое сотрудничество между военно-морскими силами стран-участниц, еще раз продемонстрируют готовность и способность совместно поддерживать безопасность на море».

Как пишет ТАСС, со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая в мероприятиях будет задействован ракетный эсминец «Наньнин». Уточняется, что он будет участвовать, в первую очередь, в отработке воздушных поисковых операций, операциях по спасению на море, а также в выполнении морского парадного построения.