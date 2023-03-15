Мишустин сообщил, что инфляция в России находится на уровне меньше 4% годовых

Инфляция в России в настоящий момент находится на уровне ниже установленного ЦБ целевого показателя.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«То, что касается инфляции — в пиках <...> она была под 20%, годовая — 11,9%, если мы берем 2022 год. И сегодня она уже у нас меньше 4%», — сообщил глава правительства в ходе встречи с членами фракции КПРФ.

Он отметил, что рост инвестиций «в это непростое время» не прекращался. «На 4,6% выросли инвестиции в основной капитал», — подчеркнул премьер.

Мишустин назвал отрасли, которые показали самый заметный рост. «Практически лидер — это сельское хозяйство, и спасибо вам, коллегам, за то, что и советом, и делом, и нормативными актами, и законами мы совокупно смогли все это дело освоить и продолжить тренд на, в том числе качество АПК, качество сельского хозяйства, решили вопросы, связанные с продовольственной безопасностью. Рост на 10,2%», — подчеркнул премьер-министр. Он напомнил, что в 2022 году урожай составил 157 млн т зерновых, что стало рекордом. «В Советском Союзе, это был 1978 год, по-моему, 128 млн тонн», — уточнил Мишустин.

Также премьер отметил положительную динамику в строительной отрасли, которая продемонстрировала рост на 5,2%, и указал на ряд других активно развивающихся направлений, среди которых электроника, фармацевтика, а также пищевая промышленность. «И, конечно, нельзя не говорить о станкоинструментальной промышленности, о тяжелой промышленности, о средней промышленности, которую мы на сегодняшний день пытаемся всеми силами поднимать», — добавил глава российского кабмина.

Мишустин обратил внимание на действующие в России масштабные программы субсидирования и отметил, что Фонд развития промышленности, который был докапитализирован, выступает «основой для мощных рывков в производстве».

