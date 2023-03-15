Молодежная энергетическая конференция EnergуMEET пройдет 22 марта в Политехе Петра Великого

Студенты-инноваторы из Санкт-Петербурга, развивающие свои проекты в экосистеме «Энерготехнохаб Петербург», инициировали проведение Молодежной энергетической конференции EnergyMEET для экспертов энергетической отрасли, на которой планируют обсудить роль молодежи и вузов в создании актуальных технологических решений, в том числе для повышения уровня технологической независимости ТЭК.

Программа конференции EnergyMEET 2023 года включает 5 сессий. Участники конференции обсудят, как вузы сегодня могут поддерживать создание новых технологических компаний, как университетским стартапам выйти на испытания с корпорациями ТЭК и привлечь инвестиции на ранних стадиях. К участию в сессиях приглашены более 40 спикеров. Среди них представители Администрации Санкт-Петербурга, ПАО «Газпром нефть», Сколтеха, Фонда «Сколково», Группы компаний «Б1», Axel, СОБА, Фонда «Новая Индустрия», Иннохаба Росатома, Кировского завода, ТМК и других отраслевых компаний.

Организатором конференции выступает «Энерготенохаб Петербург» — экосистема по развитию инноваций в области традиционной и альтернативной энергетики. Задача проекта — привлечь в город инженерные и научные компетенции и экспертизу крупных промышленных и энергетических корпораций, а также поддержать местные технологические компании. Партнеры Конференции – ООО «Национальный нефтегазовый форум» и деловой клуб «Энерголидеры».

Принять участие в конференции EnergуMEET могут студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники университетов. Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.