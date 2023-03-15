Московский завод произвел 1,5 млн упаковок полезных чипсов в 2022 году – Овчинский

Компания «Шеллдон», производство которой базируется в столице, по итогам 2022 года более чем в два раза увеличила производство нутовых чипсов и выпустила около 1,5 млн упаковок полезных снеков. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие «Шеллдон» работает на рынке более пяти лет, три из которых специализируется на производстве чипсов из нутовой муки. Как рассказал гендиректор компании Андрей Казаков, такие чипсы – полезная альтернатива картофельным, поскольку они состоят исключительно из натуральных ингредиентов, содержат много белка и клетчатки. Линейка продуктов предприятия включает в себя семь вкусов чипсов, а недавно компания начала производить обжаренный нут.

В Москве продукты питания производят 200 предприятий. Их товары представлены в крупных федеральных сетях и на интернет-площадках, напомнил руководитель депатпамента. Компании постоянно инвестируют в свое развитие – модернизируют производство и расширяют ассортимент товаров.

Правительство города создает условия для комфортной деятельности как крупных, так средних и малых предприятий. Среди них: помощь в подборе площадки, поиск партнеров, налоговые льготы и преференции и ряд других инструментов.