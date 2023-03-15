Москвичи 16 марта смогут посетить бесплатный вебинар по генеративному дизайну

Вебинар по новой технологии проектирования – генеративному дизайну – пройдет 16 марта для всех желающих. Участники узнают об основных подходах и инструментах для 3D-моделирования. Мероприятие проведут Академия «Цифра Цифра» совместно с Московской технической школой.

Генеративный дизайн позволяет создавать трехмерные модели по заданным параметрам без участия конструктора. Подобные современные технологии и цифровые системы помогают дизайнерам реализовывать самые смелые идеи, а также находить оптимальные решения, считает глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Вебинар станет седьмым по счету с момента начала сотрудничества между Академией и МТШ, добавил он.

Как отметили в пресс-службе департамента, вебинар будет полезен для инженеров, использующих традиционные и аддитивные технологии, инженеров-конструкторов, промышленных дизайнеров, архитекторов и всех интересующихся новыми технологиями. В ходе мероприятия участники узнают про понятие генеративного дизайна, обсудят подходы и методы, на которых строится новая технология проектирования, а также познакомятся с ПО для создания оптимизированных 3D-моделей. Лектором выступит кандидат технических наук, доцент кафедры «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии» Московского Политеха Михаил Петров.

Как считает гендиректор Академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Орехова, используя компьютерные программы, можно повысить конструктивно-технологическую сложность изделий и оптимизировать производственные процессы.

«Московская техническая школа» («МТШ») открыта правительством Москвы в 2021 году. Цель проекта – повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями.