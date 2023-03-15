Нефть пытается отойти от банковского кризиса

Фьючерсы на нефть смогли подняться утром в среду, отскочив от трехмесячных минимумов, достигнутых днем ранее, когда во вторник нефть марки Brent торговалась ниже 80 долларов за баррель впервые с января.

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Котировки West Texas Intermediate, в свою очередь, падали до уровня менее чем 71 доллар за баррель. Оба сорта с пятницы, 10 марта, теряли в цене более 5 долларов.

Позитив сегодняшнего утра связан с новым прогнозом ОПЕК. В свете выхода Китая из политики нулевого заражения Covid картель повысил свой прогноз роста спроса на нефть в этой гигантской экономике.

Тем не менее, свой прогноз мирового спроса организация стран-экспортеров оставила без изменений, сославшись на потенциальные риски снижения глобального роста. А по поводу предложения министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что ОПЕК + будет придерживаться согласованного в октябре сокращения добычи до конца года.

Аналитики видят непосредственную связь между падением цен на нефть и крахом «Банка Силиконовой долины» (SVB) и двух других. А причиной последнего, в свою очередь, называют агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой США за последний год. В попытке обуздать тревожно высокий уровень инфляции ФРС ввела серию повышений ставки, что, среди прочего, нанесло ущерб многим начинающим клиентам банка SVB.

«Нефтетрейдеру слишком легко экстраполировать ситуацию на свой сектор, — пишет Oilprice.com. — Когда один банк, который работает в обычном банковском режиме, даже если он имеет непропорциональное влияние на стартапы, действующие в области изменения климата, может рухнуть под тяжестью повышения ставок, какая из финансовых компаний будет следующим банкротом?»

Итак, два из трех крупнейших банковских крахов в истории США (вслед за SVB был закрыт другой крупный банк — нью-йоркский Signature Bank) произошли с интервалом в пару дней. Несмотря на все заверения политиков в том, что нет причин для беспокойства, в ближайшие дни наверняка будет намного больше людей, которые снимут свои деньги в других банках. Неопределенность возрастет. Так же, как и сомнения относительно ближайшего будущего спроса на нефть.

Большую часть прошлого года, после первоначального скачка цен, последовавшего за началом конфликта на Украине, цены на нефть оставались относительно стабильными, повышаясь из-за ожиданий ограниченного предложения и снижаясь из-за опасений экономического роста. Каждый раз, когда появлялись новости в одной из этих областей, цены реагировали соответственно.

Проблемы же банков указывают на экономические проблемы в будущем, а когда существуют предположения об экономических проблемах в будущем, цены на нефть падают в ожидании низкого спроса на сырье. Насколько низко они опустятся или как долго будут оставаться низкими, зависит от того, что принесут следующие дни — постепенное успокоение банковской системы США или еще один обвал, который добавит исторических рекордов. Сегодня рынки ожидают ежемесячного отчета МЭА и официальных данных по запасам нефти в США.

Мировой рынок нефти на прошедшей неделе снижался, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent упала с 83,7 до 78,3 долл. за баррель. Стоимость сорта WTI понизилась от 77,89 до 72,1 долл. за баррель. Динамика цен определялась недостаточно высокими темпами восстановления спроса в Китае, а также усилившимися рисками наступления рецессии в странах ОЭСР. Банковский кризис в США оказал негативное влияние на цены, обнажив хрупкое состояние финансовой системы и балансирование экономики на грани скатывания в глубокую рецессию. Это спровоцировало закрытие спекулятивных длинных позиций.

Минэнерго США опубликовало ежемесячный обзор по рынкам энергоносителей, согласно которому Китай останется основным двигателем роста потребления сырой нефти в 2023 году. По итогам 2023 года, приводит статистику эксперт, дефицит нефти на рынке составит 0,9 млн баррелей в сутки (мбс). В 2024 году прирост потребления более равномерно распределится между разными странами, так как ожидается ускорение роста мирового ВВП, а дефицит по итогам года может подрасти до 0,94 мбс. Мировое потребление нефти в 2023 году ожидается на уровне 100,9 мбс против 99,4 мбс в 2024 году. Потребление в 2024 году может подрасти до 102,7 мбс.

В феврале 2023 года, по оценке Минэнерго США, мировой рынок нефти оставался сбалансированным, что обеспечило длительную консолидацию мировых цен на нефть. Минэнерго США немного понизило прогнозную стоимость сырой нефти сорта Brent для 2023 г., которая теперь составляет 83 долл. Для 2024 года оценка составляет 77,6 долл.

В 2023 году мировое предложение нефти оценивается в 101,5 мбс, в 2024 году — в 103 мбс. Ожидается, что страны ОПЕК добудут 28,63 мбс (-0,05 мбс г/г) и 29,30 мбс (+0,67 мбс г/г) соответственно, а страны вне ОПЕК — 67,41 мбс (+1,6 мбс г/г) и 68,27 мбс (+0,86 мбс г/г) соответственно. Оценки предложения немного повышены относительно февральского отчета Минэнерго США.

Внутренняя добыча в США в феврале 2023 года составила 12,25 мбс, увеличившись к январю 2023 года на 0,1%, или 0,01 мбс. По оценке Минэнерго США, добыча нефти в США в среднем в 2023 г. составит 12,44 мбс, в 2024 году — 12,63 мбс.

Добыча в России в феврале 2023 году, по оценке Минэнерго США, составила 11,13 мбс, увеличившись к январю 2023 года на 1,6%, или 0,2 мбс. Минэнерго США по-прежнему ожидает снижения добычи нефти в России к апрелю — маю 2023 года до уровня 10,03—10,06 мбс в связи с введением эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Европу. Добыча к концу 2023 года, однако, восстановится до 10,13 мбс и в среднем в 2023 году составит 10,29 мбс, а в 2024 году — 10,13 мбс. Отмечается значительное улучшение мартовских оценок по российской добыче, а также Минэнерго отдельно отметило, что экспортные поставки из России превзошли ожидания.

После вступления в силу закона об ограничении дисконтов при продаже нефти Urals, цены на сорт начали подрастать, а дисконты сузились до 24-25 долл. за баррель, указывает Оксана Лукичева. Пул азиатских покупателей продолжает расширяться за счет крупных государственных и частных индийских и китайских НПЗ. Европа увеличила импорт дизельного топлива из Азии и Ближнего Востока, чтобы покрыть потерянные российские объемы, при этом наибольший рост покупок приходится на Саудовскую Аравию и Индию.

В феврале 2023 года страны ОПЕК, по данным Минэнерго США, повысили среднемесячную добычу на 0,15 мбс м/м, или на 0,5% м/м — до 28,42 мбс. Прирост добычи наблюдался в Иране, Ираке, Ливии, Нигерии, Саудовской Аравии. Добыча снизилась в Анголе, Кувейте, ОАЭ, Венесуэле. Среднемесячная добыча стран ОПЕК в 2023 году ожидается на уровне 28,63 мбс, в 2024 году — на уровне 29,29 мбс.

Вчерашняя оценка ОПЕК показала, что мировое потребление нефти в первом квартале 2023 года может составить 101,3 мбс (+0,2 мбс кв./кв.). Предложение со стороны ОПЕК — 28,77 мбс (-0,3 мбс кв./кв.), со стороны вне-ОПЕК — в 67,07 мбс (+1,3 мбс кв./кв.). В 2023 году мировое потребление нефти вырастет на 2,32 мбс к уровню 2022 года и составит 101,9 мбс (оценка улучшена относительно февральского прогноза).

Однако по Северной Америке и Европе оценка спроса немного понижена, а по странам АТР повышена. В 2023 году ожидается увеличение объема предложения со стороны стран вне ОПЕК на 1,44 мбс г/г до 67,2 мбс. Объем предложения со стороны ОПЕК, как ожидается, увеличится на 0,83 мбс г/г до 29,26 мбс. По итогам 2023 года рынок нефти ожидается сбалансированным.



«Таким образом, рынок нефти и нефтепродуктов продолжает трансформироваться, не теряя объемов потребления. Рост цен на нефть может возобновиться ближе к середине текущего года. В настоящее время сезонная слабость спроса и достаточные поставки оказывают сдерживающее влияние на рынок», — резюмирует эксперт.



По состоянию на 9.10 мск стоимость нефти марки Brent составляла 78,27 олл. за баррель, отмечает финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Сергей Чеврычкин. По его подсчетам, в марте «черное золото» скорректировалась на 6,5%, с начала 2023 года снижение составило 9,7%. С ноября прошлого года нефть торгуется в широком диапазоне (15,4%) 89,10-75,19 долл. за баррель.

Сегодня в 17:30 мск выходит еженедельная статистика по запасам сырой нефти, которая часто увеличивает волатильность нефти на рынке, указывает Сергей Чеврычкин. Вчера появилась информация, что Саудовская Аравия откажется от продажи нефти любой стране, которая введет потолок цен на экспортные поставки из страны. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Политика ограничения цен провоцирует волатильность на рынках и тормозит развитие нефтедобычи, отметил глава саудовского Минэнерго, комментируя обсуждение в США антикартельного законопроекта NOPEC. Ранее похожую позицию в отношении ограничений цен на нефть обозначила Москва.

Возможно, предполагает эксперт, в среднесрочной перспективе заявления крупных нефтяных экспортеров позитивно повлияют на нефтяные котировки. Также вчера появилась информация о том, что ЕС предлагает понизить уровень потолка на российскую нефть в марте на 5 долл., до 55 долл., заявили в Минфине США. Власти США пока не сформировали позицию и ожидает оценок МЭА по цене российской нефти и потенциальному влиянию снижения уровня потолка на рынок нефти.

По мнению аналитика, снижения потолка цен со стороны ЕС не будет иметь значительного эффекта. Основным драйвером стоимости российской нефти остается спрос со стороны Индии и Китая. Китай открывает границы, что увеличит экономическую активность, рост авиаперелетов в высокий туристический сезон, потребление нефти и нефтепродуктов.

Техническая картина по нефти, говорит Сергей Чеврычкин следующая. Актив находится в зоне поддержки 75,19-77,69 долл., от которой существует высокая вероятность отскока до 89 долл. за баррель. Индикатор RSI на четырехчасовых тайм-фреймах сигнализирует о перепроданности актива. В случае пробоя зоны поддержки 75,19 — 77,69 долл., дорога открывается к следующей сильной зоне поддержке — 64,7-65,7 долл. за баррель. «Мы больше склоняемся к первому техническому варианту с ожиданиями в среднесрочной перспективе увеличения спроса на нефть», — заключает аналитик.

