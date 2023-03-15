Вчера на европейском и американском фондовом рынках шел рост перепроданных акций, так что могло показаться, что на них вернулся оптимизм. В США росли многие финансовые акции. Так, First Republic Bank подскочили на 26%, а Charles Schwab – на 9%. В целом росли банковские акции и в Европе. Даже Credit Suisse к концу торгов потерял всего 0,75%.
Негативный прогноз получила вся банковская система США
Ожидания финансового кризиса пришли и на товарные рынки. Несмотря на подскок мировых фондовых бирж, цены на нефть вчера вечером обрушились более чем на 4%.
Коллаж: Тамара Ларина
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