Финансовые рынки Экономический кризис США Credit Suisse

Негативный прогноз получила вся банковская система США

Глеб Баранов
15 марта 2023, 01:11

Ожидания финансового кризиса пришли и на товарные рынки. Несмотря на подскок мировых фондовых бирж, цены на нефть вчера вечером обрушились более чем на 4%.

Коллаж: Тамара Ларина