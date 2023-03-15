Немецкий энергоконцерн E.ON списал свою долю в 15,5% в Nord Stream AG

Немецкий энергетический концерн E.ON списал долю в 15,5% в компании Nord Stream AG — операторе газопровода «Северный поток».

Об этом сообщается в годовом отчете энергогиганта.

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«В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока — 1" инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года. Это снижение составляет примерно €1,2 млрд по сравнению с 31 декабря 2021 года», — указывается в пресс-релизе.

В конце сентября на трех нитках системы «Северный поток» произошли взрывы, которые в Москве расценивают как диверсию. Россия настаивает на полноценном допуске к ходу расследования, которое ведут ФРГ, Дания и Швеция. Накануне, 14 марта, президент РФ Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» совершенным на государственном уровне терактом. Он добавил, что российской стороне сложно проводить собственное расследование, поскольку ее не пускают на место происшествия.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По его мнению, Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».