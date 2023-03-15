«Объединенная чайная компания» запросила одобрение ФАС на покупку активов Lipton и Brooke Bond в РФ

Российские активы международной чайной компании Ekaterra, которая владеет брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, может приобрести «Объединенная чайная компания».

Как сообщает «Прайм», соответствующий запрос поступил в Федеральную антимонопольную службу.

Отмечается, что возможность покупки подразделения компании Ekaterrа в настоящий момкент изучает ряд российских производителей иван-чая.

Как пишет «Коммерсантъ», «Объединенная чайная компания» выпускает чаи Eastford, Berryford, Kama Sutra, «Зеленый стандарт», а также занимается фасовкой продукции по контракту, в том числе под собственными торговыми марками сетей. По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем (50%) компании является Александр Конов; который возглавляет фонда Петра Кончаловского. По 25% у Александра и Ларисы Прониных. Александр Пронин занимает пост гендиректора АО «Лужники».

Издание приводит данные ассоциации «Росчайкофе», согласно которым объем российского рынка чая составляет примерно 140 тыс. тонн в год; исходя из этого, мощности Ekaterra позволят занять более 10% рынка. Активы компании оцениваются приблизительно в 750 млн руб., отмечает газета.

Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», выручка «Объединенной чайной компании» в 2021 году составила 136,8 млн руб. против 121,8 млн годом ранее, чистая прибыль — 475 тыс. руб. против 756 тыс. в 2020-м. Выручка российского подразделения Ekaterra в 2021 году — 88,6 млн руб., чистая прибыль — 52,5 млн.

Ekaterra производила чай на петербургской фабрике, мощность которой по данным на 2019 год составляла 16 тыс. тонн продукции ежегодно. Компания сообщила о решении прекратить деятельность в РФ в августе 2022-го. Предполагается, что чаи Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут выпускаться в России к концу текущего года, затем прекратится их продажа.