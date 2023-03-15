Полезные чипсы пользуются спросом у москвичей – Овчинский

Производство нутовых чипсов выросло более, чем в два раза по итогам 2022 года до 1,5 млн упаковок снеков. Таковы итоги компании «Шеллдон», производство которой базируется в столице. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Нутовые чипсы – полезная альтернатива картофельным, поскольку они состоят исключительно из натуральных ингредиентов, содержат много белка и клетчатки, рассказал гендиректор компании Андрей Казаков. Линейка продуктов предприятия включает в себя семь вкусов чипсов, а недавно компания начала производить обжаренный нут. Всего «Шеллдон» работает на рынке более пяти лет.

Как напомнил руководитель департамента, в Москве продукты питания производят 200 предприятий. Их товары представлены в крупных федеральных сетях и на интернет-площадках. Компании постоянно инвестируют в свое развитие – модернизируют производство и расширяют ассортимент товаров.

Правительство города создает условия для комфортной деятельности как крупных, так средних и малых предприятий. Среди них: помощь в подборе площадки, поиск партнеров, налоговые льготы и преференции и ряд других инструментов.