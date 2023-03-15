Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили более 235 военных — Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе проведения специальной военной операции.

«На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области», — говорится в сводке ведомства. Отмечается, что на этом направлении уничтожено около 70 украинских военных, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20 и самоходная гаубица Krab производства Польши.

На Красно-Лиманском направлении противник поражен в районах сел Терны, Торское, Григоровка (ДНР), а также Червоная Диброва и Невское (ЛНР). «За сутки на данном направлении уничтожено свыше 235 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США», — указывается в сообщении Минобороны.

На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 160 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, сообщается в сводке.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 75 военных, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Кроме того, в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, рассказали в Минобороны.